الأطفال والمراهقون الكوريون الأقل سعادة بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

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أظهر استطلاع للرأي العام 2018 ارتفاع مستوى السعادة بين الأطفال والمراهقين في كوريا الجنوبية، لكنهم لا يزالون الأقل بين أقرانهم في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.ووفقًا للاستطلاع، الذي نشره المعهد الكوري للصحة والشؤون الاجتماعية اليوم الثلاثاء، فقد طُلِب من الكوريين الذين تتراوح أعمارهم بين 9 و17 عامًا تقييم سعادتهم على مقياس من عشر نقاط، وكان متوسط الاستجابة 6.57 نقطة.وبلغ متوسط الاستجابة لسن 11 و13 و15 عامًا ما متوسطه 6.62 نقطة، وهو أعلى بقليل من الاستطلاع المماثل لعام 2013، لكنه الأدنى بين 27 دولة شملها الاستطلاع في مؤشر الرفاهية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعام 2015.وجاءت السويد في المركز الأول بمتوسط 8.1 نقاط، تليها هولندا وأيسلندا بمتوسط 7.8 نقطة.ومن حيث الفئات، كان شباب كوريا الجنوبية أكثر ارتياحًا نسبيًّا من حيث الصحة والإنجازات والعلاقات الشخصية والسلامة، حيث حصلوا على متوسط قيمته نحو 7 نقاط.لكنه تبين أنهم الأقل سعادة من حيث الظروف المعيشية والآفاق المستقبلية، إذ بلغ متوسط درجاتهم 6.48 و6.71 على الترتيب.وكان الأطفال من الأسر ذات الدخل المنخفض أكثر تشاؤمًا بشأن ظروفهم المعيشية، حيث بلغ متوسط استجابتهم 4.78 نقطة، وبشأن الآفاق المستقبلية أيضًا حيث سجلوا 5.95 نقطة.وأشار المعهد إلى أن استياء الأطفال الفقراء من المحتمل أن يكون مرتبطًا بالتمييز الاجتماعي أو الحرمان من الفرص، وشدد على أن الحكومة يجب أن تضع التدابير المناسبة لتحسين نوعية حياتهم بشكل عام.