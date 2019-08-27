مفاعل الماء الخفيف يحصل على شهادة التصميم الأمريكية

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حصل مفاعل كوري يعمل بالماء الخفيف على شهادة تصميم من الولايات المتحدة، مما يمهد الطريق لتصدير المفاعل النووي من الجيل التالي إلى واحدة من أكبر أسواق محطات الطاقة النووية في العالم.وقالت شركة كوريا للطاقة المائية والنووية إن مفاعل الماء المضغوط من طراز APR1400 حصل على شهادة التصميم من لجنة التنظيم النووي الأمريكية، ليصبح أول مفاعل نووي غير أمريكي يحصل على تلك الشهادة.ويعني الإنجاز الأخير أن الشركات الأمريكية يمكنها بناء وتشغيل المفاعل APR1400 في الولايات المتحدة. وسيتم إعفاء الشركات التي تستخدم هذا المفاعل من إجراءات الموافقة على التصميم المعتادة، مما يتيح لها توفير الوقت والتكلفة.وقالت الشركة الكورية إن شهادة التصميم الأمريكية صالحة لمدة 15 عامًا ويمكن تمديدها لمدة 15 سنة أخرى.ويعد المفاعل الجديد تطويرًا للمفاعل OPR1000، وقد تم تطويره من خلال مشروع حكومي تواصل من عام 1992 إلى عام 2001 بعد استثمار 230 مليار وون (189 مليون دولار أمريكي).وقالت الشركة إن المفاعل الجديد لديه قدرة تبلغ 1400 ميغاواط، بزيادة 40% عن المفاعل السابق.ويعمل المفاعل حاليًا في ست وحدات لمحطات الطاقة النووية في كوريا الجنوبية، وفي عام 2009 تم تشغيله في محطة للطاقة النووية في الإمارات، ليصبح أول مفاعل كوري يتم تصديره إلى الخارج.