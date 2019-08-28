نيفر تكشف عن تقنية جديدة للاتصال بالمطاعم

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تمكنت شركة نيفر من ابتكار العديد من التقنيات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي التي طورتها لدعم أصحاب الأعمال الصغيرة.وفي مؤتمر صحفي عقدته أمس الثلاثاء، كشفت الشركة التي تدير أحد أكبر بوابات الإنترنت في كوريا والمتخصصة في تكنولوجيا المعلومات، عن تطبيق جديد يسمى "إيه آي كول AI Call"، يُمكّن المطاعم من تلقي حجوزات العملاء دون مساعدة بشرية، حيث يقوم بمعالجة المعلومات ذات الصلة مثل وقت الحجز وعدد الوجبات المطلوب تجهيزها وما إذا كانت هناك حاجة إلى مقاعد للأطفال.وسوف يتم إدخال هذه التقنية في وقت لاحق من هذا العام في مطعم في منطقة "بون دانغ" في مدينة "صونغ نام" بمقاطعة "كيونغ كي"، حيث يوجد مقر شركة نيفر.ويذكر أن "غوغل" كانت قد ابتكرت تقنية مماثلة تسمى "دوبلكس" في مايو من العام الماضي.كما كشفت نيفر أيضًا عن تقنية أخرى توفر خدمات الطلب الذاتي عبر رموز "كيو آر" المرفقة بطاولات الطعام.