مجلس الأمن يناقش الإطلاق الصاروخي الكوري الشمالي الأخير في اجتماع مغلق

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قال تقرير نشرته وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء إن مجلس الأمن الدولي عقد اجتماعًا مغلقًا أمس الثلاثاء حول إطلاق كوريا الشمالية قذائف مؤخرا، يُفترض أنها صواريخ باليستية قصيرة المدى.وأفادت الوكالة بأن الاجتماع استهدف في الأساس التركيز على القضايا المتعلقة بالشرق الأوسط، لكن غطى أيضا موضوع إطلاق كوريا الشمالية لقذائف مؤخرا، من بين قضايا أخرى.واعتبر التقرير أن مناقشة مجلس الأمن للإطلاق الصاروخي الكوري الشمالي تستهدف إظهار إرادة الأمم المتحدة في عدم التغاضي عن أي انتهاك لقراراتها التي تحظر على كوريا الشمالية إطلاق صواريخ باليستية، لكن المجلس أخذ بعين الاعتبار في الوقت نفسه المساعي الأمريكية لاستئناف المفاوضات مع بيونغ يانغ، وذلك من خلال تصنيف موضوع الإطلاق الصاروخي خارج بنود جدول الأعمال الرئيسي للاجتماع. وأشارت الوكالة إلى أن هناك فرصة ضئيلة لأن يصدر مجلس الأمن رأيًا متفقًا عليه بشأن هذه القضية بسبب موقف كل من الصين وروسيا.وكانت كوريا الشمالية قد أطلقت صاروخين مجهولي الهوية باتجاه البحر الشرقي صباح يوم السبت الماضي من بلدة "سون دوك" في مقاطعة جنوب "هام كيونغ" في شرق البلاد، وزعمت بيونغ يانغ لاحقًا أنها اختبرت نظامًا جديدًا لإطلاق صواريخ متعددة.