استخدام سيارة تعمل بخلايا الوقود كمركبة رئاسية في كوريا

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بدأ الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" في استخدام سيارة تعمل بخلايا الوقود الهيدروجينية للقيام بواجباته الرسمية، وذلك بهدف المساعدة على تشجيع استخدام السيارات الصديقة للبيئة في جميع أنحاء البلاد وتعزيز الاقتصاد.وقال المكتب الرئاسي أمس الثلاثاء إن الرئيس "مون" قاد السيارة موديل "نيكسو" من إنتاج شركة "هيون ديه موتورز" في وقت سابق من اليوم، وذلك لأول مرة منذ أن تم اتخاذ قرار بأن يتم استخدام سيارة تعمل بخلايا الوقود لتكون السيارة الرئاسية الرسمية.ويذكر أنه لم يستخدم أي رئيس كوري جنوبي من قبل سيارة تعمل بخلايا الوقود.وقال المكتب الرئاسي إن قرار استخدام السيارة يؤكد على إرادة الرئيس للمساعدة على الترويج لمبادرة الحكومة الخاصة باقتصاد الهيدروجين، وكذلك توحيد الجهود لمعالجة قضايا الغبار الناعم عن طريق تخفيف الانبعاثات. وأضاف المكتب الرئاسي أن مون سوف يستخدم السيارة أولاً للتنقل والعمل اليومي قبل التوسع في استخدامها تدريجياً.