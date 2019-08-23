إزالة اسم كوريا رسميًا من القائمة البيضاء اليابانية

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بدأ اليوم الأربعاء سريان مفعول القرار الياباني بإزالة اسم كوريا الجنوبية من "القائمة البيضاء" اليابانية التي تضم أسماء الدول التي تتمتع بمعاملة تجارية تفضيلية من قبل طوكيو.وكانت الحكومة اليابانية قد وافقت رسميا يوم 2 من أغسطس الجاري رسميًا على تعديل "مرسوم مراقبة التجارة التصديرية" في اجتماع لمجلس الوزراء، وهو التعديل الذي يستبعد اسم كوريا الجنوبية من القائمة المختصرة التي تشمل أسماء البلدان التي تتمتع بعلاقات تجارية تفضيلية مع اليابان.وأعلنت طوكيو رسميًا عن هذا التعديل يوم 7 أغسطس، وقالت إنه سيدخل حيز التنفيذ يوم 28 أغسطس.وبموجب هذا التعديل، ستحتاج معظم شركات التصدير اليابانية إلى الحصول على تصاريح فردية للشحنات المتجهة إلى شبه الجزيرة الكورية، وهوما سيؤدي إلى تأخير أو تعطيل جميع الصادرات تقريبًا المتجهة إلى كوريا الجنوبية.وجاءت هذه الخطوة في أعقاب تطبيق ضوابط التصدير اليابانية الشهر الماضي على ثلاثة من صادرات المواد ذات التقنية العالية اليابانية الرئيسية إلى كوريا الجنوبية، تُستخدم في تصنيع الرقاقات الإلكترونية والشاشات، بسبب ما تدعي اليابان أنه مخاوف أمنية.