بومبيو يقول إنه لا يمكن تجاهل سلوك كوريا الشمالية الشرير

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وصف وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" كوريا الشمالية بأنها "دولة ذات سلوك شرير".وجاءت هذه التصريحات وسط جمود المحادثات النووية بين البلدين، حيث قال في خطاب ألقاه أمام احتفال للمحاربين القدامى، عُقد في مدينة "إنديانابوليس"، أمس الثلاثاء، إن إدارة "ترامب" اتبعت "القيم الأمريكية في تحركاتها الدبلوماسية"، مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية الحالية "لم تتظاهر" بأن إيران طرف فاعل مسؤول في الشرق الأوسط، كما وصف موقف الصين في التجارة والأمن القومي بأنه "سلوك سيئ"، واعترف أيضًا بأنه "لا يمكن تجاهل "سلوك كوريا الشمالية الشرير".وأضاف "بومبيو" أن الولايات المتحدة حشدت الدعم العالمي لإخلاء كوريا الشمالية من الأسلحة النووية.كما استخدم "بومبيو" مصطلح "الدولة المارقة" لوصف كوريا الشمالية في خطاب ألقاه الأسبوع الماضي، قائلاً إن الولايات المتحدة "لم تفعل شيئًا تقريبًا" في الماضي عندما كانت "الدول المارقة" مثل كوريا الشمالية، تطلق الصواريخ وتختبر الأسلحة النووية.