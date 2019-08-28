بريطانيا وفرنسا وألمانيا تدين الإطلاق الصاروخي الكوري الشمالي

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أصدرت بريطانيا وفرنسا وألمانيا أمس الثلاثاء بيانًا يدين عمليات الإطلاق الصاروخية الأخيرة بواسطة كوريا الشمالية.وأصدرت الدول الثلاث هذا البيان بعد جلسة مغلقة عقدها مجلس الأمن الدولي في نيويورك، حيث دعت كوريا الشمالية إلى اتخاذ تدابير جوهرية نحو نزع سلاحها النووي والدخول في مفاوضات جدية مع الولايات المتحدة الأمريكية.وشددت الدول الثلاث في بيانها على ضرورة الإبقاء على العقوبات الدولية سارية على كوريا الشمالية وبشكل كامل ودقيق، حتى يتم تفكيك برامج بيونغ يانغ للصواريخ النووية والبالستية.وكانت الدول الثلاث قد أصدرت بيانًا مشابهًا يوم الأول من أغسطس الجاري قالت فيه إن إطلاق كوريا الشمالية لقذائف ينتهك قرارات مجلس الأمن الدولي.ولم توقع الولايات المتحدة على أي من البيانيْن، حيث تتجنب فيما يبدو اتخاذ أي إجراء قد يعرقل جهود استئناف محادثاتها مع كوريا الشمالية.