قناة نورث 38: مؤشرات على مواصلة كوريا الشمالية إنتاج اليورانيوم

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أفادت قناة "نورث 38" الأمريكية المتخصصة في الشؤون الكورية الشمالية بأن المخلفات الإشعاعية التي تسربت من مصنع اليورانيوم بمدينة "بيونغ سان" بكوريا الشمالية، تشكل مؤشرا على استمرار كوريا الشمالية في القيام بالأنشطة الرامية إلى إنتاج اليورانيوم عالي التخصيب والمخصص لإنتاج الأسلحة النووية.وقالت القناة يوم أمس الثلاثاء إن التسريبات وهي عبارة عن مخلفات من معدن اليورانيوم المنبعث من مصنع في مدينة "بيونغ سان"، قد زادت بدءا من عام 2017 وهذا العام، مشيرة إلى أن بيونغ يانغ ظلت تحفظ وتدير هذه المرافق حتى أواخر شهر مايو من العام الماضي من أجل دعم برنامجها النووي.من ناحية أخرى، ادعى "جايكوب بوغل" الخبير الأمريكي في الشؤون الكورية الشمالية بعد عملية تحليل صور الأقمار الصناعية التي التقطت المعدن، أن المخلفات الإشعاعية المنبعثة من المصنع قد تتسرب إلى البحر الغربي عبر نهر" يي سونغ"، محذرا من إمكانية تسبب هذه المخلفات في تلويث البحر الغربي في النهاية.