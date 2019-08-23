وزارة الخارجية الكورية تستدعي السفير الياباني لدى سيول

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استدعت وزارة الخارجية الكورية السفير الياباني لدى سيول في احتجاج صارم على تنفيذ طوكيو خطتها القاضية بسحب كوريا الجنوبية من قائمة الدول البيضاء .واستدعى "جو سيه يونغ" نائب الوزير الأول صباح اليوم الأربعاء السفير الياباني "ناكامينيه ياسماسا"الذي امتنع عند بوابة مقر الوزارة عن الرد على أسئلة المراسلين، بما فيها المتعلقة بإبعاد كوريا عن القائمة وغيرها من الأسئلة.والمعلوم أن نائب الوزير الكوري قد قدم احتجاجه للمسؤول الياباني على الجولة الثانية من الإجراءات الانتقامية اليابانية وحث طوكيو على سحب قرار إبعاد كوريا عن قائمة الدول البيضاء.والجدير بالذكر أن الحكومة اليابانية كانت قامت بتعديل المرسوم الخاص بالصادرات والتجارة من أجل إبعاد كوريا عن قائمة الدول المستفيدة من مزايا تبسيط الإجراءات الجمركية، قبل أن يدخل القرار الياباني اليوم الأربعاء رسميا حيز التنفيذ .