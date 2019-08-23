الخارجية الكورية تتساءل عن مدى صحة رؤية اليابان للتاريخ

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في رد على تصريحات وزير الخارجية الياباني "كونو تارو" التي استهدف فيها كوريا الجنوبية بالقول " إن كوريا لا يمكنها تغيير التاريخ"، انتقدت وزارة الخارجية أمس الثلاثاء تصريحات المسؤول الياباني، متسائلة عن مدى صحة رؤية الدبلوماسي الياباني الكبير بشأن الحقبة التاريخية المظلمة التي عرّضت خلالها اليابان العديد من الدول الآسيوية وشعوبها بما فيها كوريا للمعاناة الشديدة.وأشارت الخارجية الكورية إلى أن محاولة اليابان نفي التاريخ المظلم وغير المخطوط الذي تسببت فيه ومحاولتها إعادة كتابة التاريخ من جديد، لن تنجح على الإطلاق.وسبق أن وجه للوزير الياباني سؤال في علاقة بإشارة سيول إلى نقص الفهم لدى طوكيو بشأن الحقائق التاريخية، قبل أن يجيب بأن الأهم في العلاقات بين كوريا واليابان هو اتفاقية التعويضات التي أبرمت بين الجانبين عام 1965، مضيفا القول إنه "إذا حاولت كوريا تغيير وإعادة كتابة التاريخ، فعليها أن تعلم أن ذلك مستحيل".