النيابة العامة تحظر السفر على أفراد من أسرة وزير العدل المرشح

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باشرت النيابة العامة التي تحقق في شبهات متعلقة بالمرشح لمنصب وزير العدل "تشو كوك" القيام اليوم الأربعاء بتحليل بعض المواد التي تمت مصادرتها.وشملت أعمال المصادرة حوالي 20 موقعا في آن واحد مما يعكس حجمها الكبي، فيما واصلت النيابة اليوم الأربعاء مصادرة بعض البيانات الإلكترونية .وتحوم الشبهات حول ملابسات دخول ابنة المرشح " تشو" للجامعة، بالإضافة إلى استثمار أسرة المرشح في صندوق الأسهم الخاصة وصندوق "عونغ دونغ" المالي.وقررت النيابة العامة حظر السفر بحق بعض أفراد أسرته بتهمة التحيل، فيما تحاول النيابة إقناع بعض المسؤولين عن صندوق الأسهم الخاصة الذين غادروا البلاد الأسبوع الماضي بالعودة. كما طلبت من الأجهزة المكلفة بإجرءات المغادرة والدخول للبلاد الإبلاغ في حالة دخولهم إلى أرض الوطن.في الأثناء حضر المرشح لمنصب وزير العدل صباح اليوم الأربعاء جلسة الاستماع لقرار تعيينه حيث عبر عن حيرته حيال بدء إجراءات التحقيق معه قبل جلسة الاستماع. لكنه أكد التزامه المخلص بالخضوع وأسرته للتحقيق.