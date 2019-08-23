اتفاق على الأجور بين نقابة العمال وهيونداي يلغي الإضراب

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توصلت نقابة العمال وصاحب العمل في شركة هيونداي لصناعة السيارات إلى اتفاق مؤقت بشأن الأجور وتفادي الإضراب عن العمل وذلك لأول مرة منذ 8 سنوات.واتفق الطرفان يوم أمس الثلاثاء بعد مفاوضات في مصنع" أولسان"على زيادة في الأجور تقدر ب40 ألف وون، وزيادة بنسبة 150 % في حجم المكافآت، بالإضافة إلى دفع 3 ملايين و200 ألف وون من بطاقات السلع في الأسواق التقليدية.كما اتفق الجانبان أيضا على تعديل وتبسيط نظام الأجور.ويكتسي الاتفاق أهمية خاصة من ناحية تمكن الطرفين من الالتقاء حول نقاط مشتركة تهدف إلى التصدي للأزمة الاقتصادية الناتجة عن قيود الصادرات اليابانية.كما شدد الجانبان في بيان مشترك بين العمال وصاحب العمل على تطوير صناعة السيارات من خلال التعاون والتعايش اللذان يقومان على مبدأ توطين قطع غيار السيارات وموادها.ومن المتوقع أن يتم تمرير الاتفاق المؤقت على عملية التصويت التي ستجري يوم الثاني من الشهر القادم.