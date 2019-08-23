الرئيس الكوري يؤكد على بناء الاقتصاد الذاتي

Photo : YONHAP News

حضر الرئيس "مون جيه إين" اليوم الاربعاء مراسم خاصة لإنشاء مصنع لقطع الغيار في شركة "هيونداي موبيس" في مدينة أولسان بالتزامن مع دخول الإجراءات الانتقامية اليابانية حيز التنفيذ وقال "إنه يتوجب علينا حماية اقتصادنا بأنفسنا".وتجدر الإشارة إلى أن الشركة الكورية نقلت مصنعها الذي اتخذ من الصين مقرا له إلى المدينة الكورية وبدأت في إنشاء مصنع خاص لإنتاج نظم البطاريات الخاصة لمائة ألف سيارة كهربائية سنويا. كما عادت خمس شركات كورية خاصة لإنتاج قطع الغيار من الصين إلى البلاد في خطوة أثنى عليها الرئيس مون قائلا "إن عودة الشركات الكورية البارزة إلى البلاد في هذه الأوقات الصعبة تعطي أملا إلى اقتصادنا".وذكر الرئيس الكوري أنه في حال قامت الشركات الكورية بتحويل 10 % فقط من حجم الاستثمارات في مجال التصنيع في الخارج، فسيتم توفير حوالي تريليوني وون من الاستثمارات وخلق المزيد من فرص العمل سنويا في البلاد.كما شدد على أن الحكومة قامت بزيادة دعم الشركات الكورية العائدة وتوفير العفو الضريبي ومنح الشركات الكورية المزيد من المزايا، داعيا إلى التفوق على اليابان من خلال الرفع من القوة التنافسية في مجال التصنيع.