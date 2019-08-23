الإعلان الرسمي عن قانون تطوير الطعام الكوري

Photo : YONHAP News

تستعد الحكومة الكورية لاختيارسلسلة المطاعم الكورية الممتازة المتمركزة في الخارج وإدارة المعاهد الخاصة المكلفة بتأهيل الكوادر المتخصصة في إطار خطة تهدف إلى الترفيع من القدرة التنافسية للطعام الكوري.وصرحت وزارة الزراعة والغذاء والشؤون الريفية اليوم الأربعاء بأن قانون تشجيع الطعام الكوري الذي يتضمن هذا المحتوى تم الإعلان عنه رسميا بعد موافقة مجلس الوزراء ومصادقة الرئيس عليه.وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة سنت القانون كإحدى المهام الوطنية من أجل تنفيذ سياسة شاملة ومحكمة لدعم وتطويرالطعام الكوري .وطبقا لذلك من المتوقع أن يتم تشجيع البحوث والدراسات ذات الصلة وبناء شبكة معلومات بشأن الطعام الكوري تحت قيادة الحكومة المركزية والحكومات الإقليمية المختلفة.بالإضافة إلى ذلك ينص القانون على السماح لها بتنفيذ المشروعات الخاصة بتشجيع التبادل الدولي والعمل على نشر الطعام الكوري واكتشافه واستعادته وتطويره.وتختار الحكومة عددا من المطاعم الكورية من الصنف الممتاز في الخارج والمعاهد الخاصة لتكوين الكوادر المتخصصة من أجل تعزيز القوة التنافسية للطعام الكوري، كما تقوم بتنفيذ المشروعات الضرورية لتعزيز الترابط بين الطعام الكوري والزراعة وصيد الأسماك.وتخطط الوزارة لإعداد القواعد الكفيلة بالرفع من جودة المطاعم الكورية في الخارج والزيادة في القوة التنافسية للطعام الكوري من خلال تأهيل الكوادر المتخصصة.