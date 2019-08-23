وزير الدفاع الأمريكي يعرب عن خيبة أمله إزاء النزاع بين سيول وطوكيو

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قال وزير الدفاع الأمريكي "مارك إسبير" أمس الأربعاء إنه يشعر "بخيبة أمل شديدة" تجاه كل من سيول وطوكيو، بسبب نزاعهما المستمر، الذي أدى إلى قرار سيول بإلغاء اتفاق تبادل المعلومات العسكرية.وجاءت هذه التصريحات في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس هيئة الأركان المشتركة "جوزيف دانفورد" في مقر البنتاغون.ومن جانبه، قال "دانفورد" إنه يشارك "إسبير" في خيبة أمله، لأن الخلاف بين سيول وطوكيو يمثل نكسة في العلاقة بين الحليفين الأمريكيين، التي وصفها بالمهمة للغاية.وأعرب عن أمله في أن يتمكن الطرفان من حل خلافاتهما، معتبرًا أنهما يواجهان مع الولايات المتحدة تحديات مشتركة في المنطقة، وأن التعاون يجعلهما أكثر قوة.وأضاف "دانفورد" أنه لم ير أي تأثير على العمليات العسكرية بسبب قرار سيول بالانسحاب من اتفاقية تبادل المعلومات العسكرية.