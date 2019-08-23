سيول تطالب واشنطن بالكف عن التعبير عن خيبة أملها

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طلب النائب الأول لوزير الخارجية الكوري الجنوبي "تشو سي يونغ" أمس الأربعاء من الولايات المتحدة الامتناع عن التصريحات العامة التي تعرب عن خيبة أملها وقلقها من قرار سيول الأخير، بإلغاء اتفاقية تبادل المعلومات العسكرية مع اليابان.وقد تحدث نائب الوزير إلى السفير الأمريكي "هاري هاريس" لتقديم الطلب لواشنطن، بسبب تصريحات المسؤولين الأمريكيين الأخيرة حول قرار سيول، التي أعربوا فيها عن خيبة أملهم.وخلال محادثته مع "هاريس"، أشار "تشو" إلى أن تلك التصريحات العلنية ضد قرار سيول لن تكون مفيدة في تعزيز التحالف الثنائي، وأن سيول مدركة تمامًا لموقف واشنطن من المسألة.وردًّا على ذلك، قال "هاريس" إنه يتفهم موقف سيول، وسوف ينقله إلى واشنطن.وفي بيان صحفي، قالت وزارة الخارجية في سيول إن "تشو" أخبر "هاريس" أن قرار إلغاء الاتفاقية لا علاقة له بالحلف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، وأن سيول ستستمر في الحفاظ على التعاون الأمني الثلاثي مع واشنطن وطوكيو، وتسعى إلى تطوير التحالف الثنائي مع واشنطن.