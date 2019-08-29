مسؤول دفاعي أمريكي يعرب عن قلق الولايات المتحدة إزاء قرار سيول

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عبر مسؤول رفيع المستوى في وزارة الدفاع الأمريكية عن قلقه من قرار كوريا الجنوبية بإنهاء اتفاق تبادل المعلومات العسكرية مع اليابان، بعد فترة وجيزة من طلب سيول من الولايات المتحدة عدم الإدلاء بمثل هذه التصريحات.وفي المنتدى الذي عقد أمس الأربعاء في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن، قال مساعد وزير الدفاع الأمريكي للشؤون الأمنية "راندال شريفر" إن الولايات المتحدة تشعر بالقلق إزاء قرار سيول.وقال إن القرار يعكس الإحباط في الجهود المبذولة لحل النزاعات التجارية والاقتصادية مع اليابان، ولكن الولايات المتحدة تشعر بالقلق من أنها قد تعكس "سوء تقدير" خطير لدى إدارة "مون جيه إين"، فيما يتعلق بالتحديات الأمنية الخطيرة في شمال شرق آسيا.وأكد أن قرار سيول سيضر بالمصالح الأمريكية في آسيا، حيث يستفيد منافسو الولايات المتحدة من التوترات بين حلفائها في المنطقة.ثم حث "شريفر" كوريا الجنوبية على الالتزام باتفاقية تبادل المعلومات العسكرية وتجديدها، مضيفًا أن الولايات المتحدة دعت سيول وطوكيو إلى الالتزام بالحوار الهادف لمعالجة القضايا الثنائية.وتأتي هذه التصريحات بعد أن طلب نائب وزير الخارجية الكوري "تشو سي يونغ" من السفير الأمريكي في سيول أمس الأربعاء بالامتناع عن التعليقات السلبية على قرار سيول.وعلى الرغم من أن "هاريس" قد أكد أنه سينقل موقف سيول إلى واشنطن، فمن غير الواضح ما إذا كان "شريفر" قد علم بتلك المحادثة عندما تحدث في المؤتمر في نفس اليوم.