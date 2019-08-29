المكتب الرئاسي ينفي تقريرًا عن اتصال بولتون ليعرب عن أسفه إزاء اتفاقية تبادل المعلومات العسكرية

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قال المكتب الرئاسي في سيول إن كبار مستشاري الأمن القومي لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة ناقشا التنسيق الثلاثي مع اليابان، بعد قرار سيول بإنهاء اتفاق تبادل المعلومات العسكرية مع طوكيو.جاء ذلك في تصريح للمتحدثة باسم الرئاسة "كو مين يونغ" في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء، بعد أن نشرت صحيفة محلية أن "جون بولتون" اتصل بمستشار الأمن القومي الكوري "تشونغ إيوي يونغ" للتعبير عن أسف واشنطن إزاء قرار سيول بإنهاء اتفاق تبادل المعلومات العسكرية مع اليابان.وأقرت "كو" بأن المسؤولين تحدثا عبر الهاتف، لكنها قالت إن المكالمة دارت حول كيفية حفاظ سيول وواشنطن وطوكيو على التنسيق الثلاثي.وقال مسؤول رئاسي رفيع المستوى إن المكتب الرئاسي لكوريا الجنوبية والبيت الأبيض قد عقدا 9 مناقشات منفصلة فيما يتعلق بتلك القضية.كما أوضح المسؤول حقيقة البيان المثير للجدل الصادر عن المكتب الرئاسي لكوريا الجنوبية بأن الولايات المتحدة "تفهمت" قرار سيول.وأوضح المسؤول أن البيان يعني فقط أن الولايات المتحدة كانت على علم بموقف كوريا الجنوبية، وليس أنها وافقت على القرار.