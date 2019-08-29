رئيس الحزب الحاكم ينتقد تحقيقات النيابة العامة مع وزير العدل المرشح

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انتقد زعيم الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية النيابة العامة لتحقيقاتها المستمرة في قضية ابنة المرشح لمنصب وزير العدل "تشو كوك"، واصفًا إياها بالمحاولة الداخلية لمنع إصلاح النيابة الذي تعهد به المرشح.وفي ورشة عمل مع الممثلين الإقليميين للحزب عقدت أمس الأربعاء، قال رئيس الحزب الديمقراطي "لي هيه تشان" إن عمليات التفتيش والمصادرة في أكثر من 30 موقعًا تمثل "عملية ضخمة" لا تتناسب مع المزاعم ضد "تشو".وقد أجرت النيابة مداهمات في عدد من المواقع، بما في ذلك جامعة سيول الوطنية وجامعة كوريا، للتحقيق في المزاعم بأن ابنة "تشو" تلقت معاملة تفضيلية من خلال التحاقها في برنامج الدراسات الأكاديمية المرموقة، بما في ذلك كلية الطب التي تدرس فيها حاليًا.كما انتقد "لي" قيام النيابة بتنفيذ المداهمات دون إبلاغ وزارة العدل والمكتب الرئاسي، كما اشتبه في قيام النيابة بتسريب المعلومات إلى وسائل الإعلام، لخلق مزيد من المشاعر العامة السلبية تجاه "تشو".وقال رئيس الحزب إن "تشو" لا يحارب فقط الأخبار الكاذبة والمزيفة، بل يقاوم أيضًا المحاولات الداخلية في النيابة العامة لمنع الإصلاح، ووصفها بأنها مظهر من مظاهر قوى الشر الباقية داخل سلطات إنفاذ القانون.