اللجنة البرلمانية الفرعية تعتمد مشروع قانون الإصلاح الانتخابي

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أقرت لجنة برلمانية فرعية مشروع قانون للإصلاح الانتخابي، يعكس اتفاقًا بين الحزب الحاكم وثلاثة أحزاب معارضة صغيرة، رغم الاحتجاجات القوية من حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي.وعقدت لجنة تعديل جدول الأعمال التابعة للجنة الخاصة للإصلاح السياسي البرلمانية اجتماعًا مغلقًا أمس الأربعاء، واستعرضت أربعة مقترحات مختلفة لمشروع القانون، الذي يهدف إلى مراجعة قانون الانتخابات الحالي.ومن بين المقترحات الأربعة، اختارت اللجنة الفرعية الموافقة على المشروع الذي جرى الاتفاق عليه سابقًا بين الحزب الديمقراطي الحاكم وثلاثة أحزاب معارضة صغيرة.وبموجب القانون، سيُطلب من اللجنة الخاصة التصويت على القانون الذي تم اختياره في غضون 30 يومًا.ودعا رئيس اللجنة "هونغ يونغ بيو"، النائب عن الحزب الحاكم، لعقد اجتماع عام صباح اليوم الخميس، في محاولة على ما يبدو لتمرير مشروع القانون، قبل النهاية المقررة للنشاط الشهري للجنة يوم السبت المقبل.ومن المتوقع أن يعرب حزب كوريا الحرة عن استيائه ورفضه للتعديل خلال اجتماع اليوم الخميس.وقد وافقت الأحزاب الأربعة باستثناء حزب كوريا الحرة على تطبيق نظام التمثيل النسبي المختلط، دون زيادة عدد المقاعد البرلمانية من عددها الحالي البالغ 300 مقعد.وسيقلل المقترح عدد المقاعد البرلمانية من 253 إلى 225، بينما سيزيد مقاعد التمثيل النسبي من 47 إلى 75.ويعتقد أن الاتفاق يأتي في صالح الأحزاب الصغيرة بدلًا من الحزب الديمقراطي وحزب كوريا الحرة.