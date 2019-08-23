الحكومة توافق على ميزانية قياسية لعام 2020

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وافقت الحكومة الكورية على ميزانية قياسية بقيمة 513 تريليون وون لعام 2020، بزيادة أكثر من 9% عن هذا العام، في اجتماع لمجلس الوزراء في المكتب الرئاسي اليوم الخميس.وسيتم تقديم الميزانية إلى البرلمان يوم الثلاثاء القادم.وقد تمت زيادة الميزانية بنسبة 9% لتصل قيمتها الكلية إلى 513.5 تريليون وون، لتتجاوز حاجة 500 تريليون وون للمرة الأولى. وقد تجاوز معدل نمو الميزانية السنوي حاجز 9% للمرة الأولى منذ الأزمة المالية لعام 2009.وخصصت الحكومة ما قيمته 24 تريليون وون لأنشطة البحث والتطوير، بزيادة 17.3% عن العام السابق، لمواجهة القيود التجارية اليابانية الأخيرة، وهو أكبر ارتفاع منذ عقد كامل.كما خصصت الحكومة 23.9 تريليون وون لتحفيز الاقتصاد الخاص، بزيادة 27.5% عن العام السابق.وتشمل الميزانية المقترحة 22.3 تريليون وون لتحسين الطرق والسكك الحديدية والبنية التحتية الاجتماعية، وبناء مكتبات عامة ومراكز رياضية وثقافية.