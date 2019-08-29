تراجع مؤشر ثقة الشركات في أغسطس

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تراجعت المعنويات التجارية للشركات الكورية الجنوبية بشكل حاد في أغسطس، ويرجع ذلك على الأرجح إلى قيود التصدير اليابانية، والحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.ووفقًا لبنك كوريا اليوم الخميس، فقد سجل مؤشر ثقة الشركات في جميع القطاعات 69 نقطة هذا الشهر، بانخفاض أربع نقاط عن الشهر السابق.وتعد هذه المرة الأولى التي تنخفض فيها قيمة المؤشر إلى ما دون 70 نقطة منذ فبراير.أما القراءة الأدنى من 100 نقطة فتعني أن عدد المتشائمين يفوق عدد المتفائلين بشأن الأحوال الاقتصادية.وقد تراجعت معنويات الشركات الكورية الجنوبية المصنعة بمقدار 5 نقاط لتصل إلى 68 نقطة هذا الشهر، بينما انخفض المؤشر في القطاعات غير الصناعية بنقطتين ليسجل 70 نقطة.وقال مسؤول في البنك إن الانخفاض يمكن أن يعزى إلى قيود الصادرات اليابانية والحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.وفي الوقت نفسه، تحسنت بشكل طفيف توقعات الشركات المحلية في جميع القطاعات للشهر المقبل، لتصل إلى 72 نقطة، مقارنة بـ 71 لهذا الشهر.