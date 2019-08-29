محادثات على مستوى المدير العام بين سيول وطوكيو

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من المقرر أن يعقد كبار المسؤولين من كوريا الجنوبية واليابان اجتماعًا في سيول اليوم الخميس، وسط تصاعد التوترات بين البلدين حول القضايا التجارية والتاريخية.وذكرت وزارة الخارجية في سيول أن "كيم جيونغ هان"، المدير العام لمكتب شؤون آسيا والمحيط الهادي، سيلتقي مع نظيره الياباني "كينجي كاناسوغي" في الساعة الثانية بعد الظهر.وتأتي المحادثات بعد يوم واحد من استبعاد اليابان لكوريا الجنوبية من قائمتها البيضاء للشركاء التجاريين.كما يأتي الاجتماع بعد نحو أسبوع من عقد المسؤولين اجتماعًا منفصلًا في بكين، على هامش اجتماع وزراء الخارجية لكل من كوريا الجنوبية والصين واليابان.وفي اجتماع اليوم، من المتوقع أن يطالب "كيم" بإلغاء القرار على الفور.ومن المقرر أيضًا أن يجتمع "كاناسوغي" مع كبير المبعوثين النوويين لسيول "لي دو هون" في الساعة 4 مساءً، قبل عودته إلى اليابان.