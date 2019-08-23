حوار سيول للأمن ينعقد خلال الشهر القادم

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صرحت وزارة الدفاع اليوم الخميس بأنها ستعقد "حوار سيول للأمن" لعام 2019 على مستوى نواب وزير الدفاع في سيول خلال الفترة ما بين يومي 4 و6 من شهر سبتمبر المقبل.وتجدر الإشارة إلى أن هذا الحوار الذي دخل عامه الثامن هذا العام انطلق في عام 2012 كساحة للتشاور الأمني متعدد الأطراف على مستوى نواب وزير الدفاع من أجل المساهمة في تعزيز التعاون الأمني في المنطقتين الآسيوية والباسيفيكية وإرساء السلام في شبه الجزيرة الكورية.وبدأ الحوار بمشاركة 15 دولة ومنظمتين دوليتين ثم توسع ليشمل عددا من الدول الأوروبية والشرق أوسطية والإفريقية.ويشارك في حوار هذا العام عدد من الموظفين الحكوميين المسؤولين عن الدفاع الوطني والخبراء ذوي الصلة من 50 دولة وخمس منظمات دولية.وبالرغم من أن الحكومة الكورية درست طرح دعوة كورية شمالية إلى حوار هذا العام إلا أنها لم تقرر توجيه الدعوة بشكل نهائي.وتنوي الولايات المتحدة عدم إرسال ممثلها إلى حوار هذا العام، علما أن مساعد نائب وزير الدفاع للشؤون الأمنية في آسيا والمحيط الهادئ "راندال شورايفر" شارك في حوار العام الماضي.