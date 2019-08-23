الرئيس مون يدعو اليابان إلى الالتزام بالصدق

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على خلفية الإجراءات الانتقامية التجارية ضد كوريا، انتقد الرئيس الكوري "مون جيه إين" اليالبان قائلا إنها تعمل على تبرير الإجراءات الانتقامية من خلال التغييرالمتكرر لتصريحاتها داعيا طوكيو إلى الالتزام بالصدق.جاء ذلك في اجتماع لمجلس الوزراء ترأسه اليوم الخميس حيث قال إن اليابان لم توضح بصدق أسباب تلك الإجراءات الانتقامية وتعمد في كل مرة إلى تغير تصريحاتها مؤكدا على ضرورة التزامها بالصدق.كما انتقد مون موقف اليابان المجانب للصدق في تناول شؤون الحقبة التاريخية الماضية، وأشار إلى أنه من الحقائق التاريخية أن الماضي المؤلم لم تعشه فقط كوريا بل أيضا العديد من الدول لكن طوكيو لا تعترف بالخطأ ولا تراجع نفسها وتحاول بدلا من ذلك تحريف التاريخ.كما أثار الرئيس مون مسألة جزيرة "دوكدو" مشددا على أنه يتعين على اليابان الانطلاق من خلال رؤية صحيحة ومباشرة للماضي والاقتداء بالمثال الألماني الذي راجع ماضيه لتصبح المانيا بعد ذلك دولة تحظى بثقة الجميع