كوريا الشمالية تعقد اليوم اجتماعا لمجلس الشعب الأعلى

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يعقد مجلس الشعب الأعلى الذي يمثل البرلمان في كوريا الشمالية اجتماعه اليوم الخميس في مدينة "بيونغ يانغ".ويعقد الاجتماع للمرة الثانية هذا العام بعد أن أقيم الاجتماع الأول للدورة الرابعة عشرة لمجلس الشعب الأعلى في شهر أبريل الماضي. والجدير بالذكر أن عقد الاجتماع مرتين خلال عام واحد يأتي لأول مرة منذ عام 2014.ولم يتم الكشف عن أي من المواضيع التي ستتم مناقشتها في الاجتماع.ومن المرجح أن يتم خلال الاجتماع مناقشة الشؤون الداخلية بما فيها إتمام خطة التنمية الاقتصادية اعتمادا على الاكتفاء الذاتي كما ينتظر أن يتم الإعلان عن توجهات السياسات الخارجية فيما يتعلق بالقضية النووية الكورية الشمالية والعلاقات بين الكوريتين.وتجدر الإشارة إلى أن بيونغ يانغ قامت في الاجتماع الأول الذي عقد في يومي 11 و12 من شهر أبريل الماضي بإعادة تنصيب كيم جونغ أون في منصب الزعيم الوطني من خلال تعديل الدستور.