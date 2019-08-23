طرح تذكرة مترو الأنفاق الحرة للسياح الأجانب قريبا

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صرحت مؤسسة سيول للمرور اليوم الخميس بأنها ستطرح التذاكر الحرة التي تسمح للأجانب الذين يزورون سيول باستخدام مترو الأنفاق دون قيود.ومن المتوقع أن يتم تزويد وظيفة ركوب مترو الأنفاق ببطاقة اكتشاف سيول، التي ستسمح للأجانب باستخدام قطارات مترو الأنفاق من الخط رقم واحد إلى الخط رقم 9 بشكل حر في فترة محددة بمجرد اقتناءهم للبطاقة.وشرحت المؤسسة أنها تنوي تحديد أسعار التذاكر من خلال تحليل مثيلاتها في الخارج حتى يستطيع الأجانب شراءها دون عبء يذكر، مضيفة أنها تخطط لإصدار التذاكر الخاصة بيوم واحد والخاصة بثلاثة أيام بالإضافة إلى نوعين من بطاقات المرور الحقيقية والمحملة على الأجهزة المتنقلة.وطبقا لنتيجة استبيان للرأي أجرته مؤسسة سياحة سيول في العام الماضي، أعرب 48 % من السياح الأجانب الذين شاركوا في الاستبيان عن التطلع إلى إضافة خدمة المرورالمجاني إلى "بطاقة اكتشاف سيول".