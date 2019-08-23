اجتماع كوري ياباني صيني على مستوى وزراء الثقافة والسياحة

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يعقد اليوم الخميس اجتماع لوزراء الثقافة والسياحة في كوريا والصين واليابان في منطقة "سونغ دو" بمدينة إنتشون.وفي ظل الصراعات الدبلوماسية الكورية اليابانية يحضر وزيرا الدولتين الاجتماع يتجه الاهتمام إلى تصريحات ستأتي فيما يتعلق بالعلاقات الكورية اليابانية.وصرحت وزارة الثقافة والرياضة والسياحة بأنها تعقد بدءا من اليوم الخمبس وعلى مدار 3 أيام الاجتماع بحضور وزير الثقافة الكوري "بارك يانغ أو" ووزير الثقافة والترفيه الصيني "روي سوكانغ" ووزير التربية والعلوم الياباني "سيباياما ماساهيكو" ووزير الآراضي والمرور الياباني "إيسيه غايتشي".ومن المبرمج إجراء مباحثات ثنائية ظهر اليوم الخميس حول مشروعات التعاون في مجال الثقافة على أن تعقد مباحثات ثنائية كورية يابانية بحضور الوزير الكوري "بارك يانغ أو" ونظيره الياباني "سيباياما".وبعد الانتهاء من المباحثات الثنائية سيحضر وزراء الدول الثلاث مهرجانا فنيا كوريا صينيا يابانيا سينطلق في مركز إنتشون للثقافة والفن في الساعة الثامنة من مساء اليوم الخميس.وفي اليوم الثاني الذي سيصادف يوم غد الجمعة ستقام مراسم خاصة للتوقيع على بيان مشترك حول التعاون في مجال الثقافة والسياحة بين كوريا والصين واليابان ومراسم خاصة للإعلان عن مدينة ثقافة شرق آسيا.وتجدر الإشارة إلى أن اجتماع وزراء الثقافة الكوري والصيني والياباني يعقد سنويا من أجل تعزيز التعاون بين هذه الدول. ويقال إن الزيارة الشخصية اليابانية على مستوى الوزير إلى البلاد، تعد الأولى من نوعها منذ تنفيذ قيود الصادرات اليابانية هذا العام.