كوريا تحتل المركز الأول في سوق قطع الغيار الفيتنامية

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أفادت وسائل الإعلام الفيتنامية أمس الأربعاء بأن كوريا حققت تفوقا على اليابان لتحتل المركز الأول في مجال عرض قطع غيار السيارات هناك.ويرجع السبب في ذلك إلى ارتفاع الواردات من المنتجات الكورية مقابل انخفاضها من المنتجات اليابانية هذا العام.وتجدر الإشارة إلى أن فيتنام استوردت 2.3 مليار دولار من قطع غيار السيارت منذ بداية هذا العام وحتى الشهر الماضي منها 680 مليون دولار من قطع الغيار الكورية، لتمثل 29 % من إجمالي الواردات الفيتنامية في هذا المجال.وزادت الواردات من كوريا بمقدار 15.3 % بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي لتحتل كوريا المركز الأول.ويذكر أن اليابان ظلت تحتل المركز الأول في هذا المجال للعديد من السنوات ولكن انخفضت الواردات الفيتنامية من قطع الغيار اليابانية بنسبة 6.9 % لتبلغ 431 مليونا و890 ألف دولار وتتراجع بذلك اليابان إلى المركز الثاني في هذا المجال.كما زادت الواردات من الصين بنسبة15.7 % بالمقارنة مع العام الماضي لتبلغ 412 مليونا و640 ألف دولار.ولا تزال الدرجات النارية تحظى بشعبية في فيتنام إلا أن مبيعات السيارات ارتفعت في ظل تصاعد الطبقة المتوسطة هناك.وفي العام الماضي بيع أكثر من 288 ألف سيارة. وبعد أن حظيت السيارات الكورية التي تتمتع بالثقة في مجالي الأسعار والجودة بشعبية تزايد الطلب على قطع الغيارالكورية بشكل طبيعي.