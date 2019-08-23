إجمالي عدد السكان في البلاد يبلغ 51 مليونا و630 ألف نسمة

بلغ إجمالي عدد السكان في البلاد51 مليونا و630 ألف نسمة في شهر نوفمبر من العام الماضي ليسجل زيادة طفيفة بنسبة 0.4 % بالمقارنة مع العام السابق.
وأصدرت هيئة الإحصاءات الوطنية اليوم الخميس تقريرا حول مسح تعداد السكان والمساكن لعام 2018.
وطبقا للتقرير، لم يزدد عدد السكان الكوريين سوى 35 ألف نسمة، أي بمقدار 0.1 % فقط، ليسجل النسبة الأدنى في التاريخ بينما زاد عدد الأجانب ب172 ألف نسمة بمقدار 11.6 % بالمقارنة مع العام السابق.
ونتيجة لذلك تجاوزت نسبة الأجانب من إجمالي عدد السكان مستوى 3 % لأول مرة.
في هذه الأثناء تواصل ارتفاع نسبة الشيخوخة في صفوف السكان .
وبلغ عدد المسنين الذين لا تقل أعمارهم عن 65 عاما 7 ملايين و390 ألف نسمة في العام الماضي ليزيد بنسبة 3.9 % بالمقارنة مع عام 2017.
أما نسبة كبار السن، فقد تجاوزت مستوى 14 % لأول مرة في عام 2017 ثم زادت في العام الماضي بنسبة 0.6 نقطة مئوية لتبلغ 14.8 %.
ويذكر أن مصطلح "شيخوخة المجتمع" يطلق على المجتمعات التي تجاوزت نسبة المسنين فيها مستوى 14 % وفي حال تجاوزت تلك النسبة مستوى 20 % يطلق على تلك المجتمعات مصطلح "الشيخوخة العالية" وفي صورة تواصل الأمور بهذا النسق التصاعدي في نسبة المسنين فمن المتوقع أن تدخل كوريا نطاق "الشيخوخة العالية" بعد 6 سنوات.
في المقابل انخفضت نسبة عدد السكان المؤهلين للإنتاج ممن تتراوح أعمارهم بين 15 عاما و64 عاما بنسبة 0.3 نقطة مئوية لتبلغ 72.2 %.
ومع الانخفاض الحاد في نسبة الخصوبة بلغ عدد السكان الذين تتراوح أعمارهم بين صفر سنة و4 سنوات مليونا و960 ألف نسمة لينخفض بمقدار 5.2 % بالمقارنة مع العام السابق بحيث انخفض دون مليوني نسمة لأول مرة منذ بدء الإحصاءات ذات الصلة.