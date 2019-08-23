إجمالي عدد السكان في البلاد يبلغ 51 مليونا و630 ألف نسمة

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بلغ إجمالي عدد السكان في البلاد51 مليونا و630 ألف نسمة في شهر نوفمبر من العام الماضي ليسجل زيادة طفيفة بنسبة 0.4 % بالمقارنة مع العام السابق.وأصدرت هيئة الإحصاءات الوطنية اليوم الخميس تقريرا حول مسح تعداد السكان والمساكن لعام 2018.وطبقا للتقرير، لم يزدد عدد السكان الكوريين سوى 35 ألف نسمة، أي بمقدار 0.1 % فقط، ليسجل النسبة الأدنى في التاريخ بينما زاد عدد الأجانب ب172 ألف نسمة بمقدار 11.6 % بالمقارنة مع العام السابق.ونتيجة لذلك تجاوزت نسبة الأجانب من إجمالي عدد السكان مستوى 3 % لأول مرة.في هذه الأثناء تواصل ارتفاع نسبة الشيخوخة في صفوف السكان .وبلغ عدد المسنين الذين لا تقل أعمارهم عن 65 عاما 7 ملايين و390 ألف نسمة في العام الماضي ليزيد بنسبة 3.9 % بالمقارنة مع عام 2017.أما نسبة كبار السن، فقد تجاوزت مستوى 14 % لأول مرة في عام 2017 ثم زادت في العام الماضي بنسبة 0.6 نقطة مئوية لتبلغ 14.8 %.ويذكر أن مصطلح "شيخوخة المجتمع" يطلق على المجتمعات التي تجاوزت نسبة المسنين فيها مستوى 14 % وفي حال تجاوزت تلك النسبة مستوى 20 % يطلق على تلك المجتمعات مصطلح "الشيخوخة العالية" وفي صورة تواصل الأمور بهذا النسق التصاعدي في نسبة المسنين فمن المتوقع أن تدخل كوريا نطاق "الشيخوخة العالية" بعد 6 سنوات.في المقابل انخفضت نسبة عدد السكان المؤهلين للإنتاج ممن تتراوح أعمارهم بين 15 عاما و64 عاما بنسبة 0.3 نقطة مئوية لتبلغ 72.2 %.ومع الانخفاض الحاد في نسبة الخصوبة بلغ عدد السكان الذين تتراوح أعمارهم بين صفر سنة و4 سنوات مليونا و960 ألف نسمة لينخفض بمقدار 5.2 % بالمقارنة مع العام السابق بحيث انخفض دون مليوني نسمة لأول مرة منذ بدء الإحصاءات ذات الصلة.