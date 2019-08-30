اليابان تسمح بإرسال أول شحنة من فلوريد الهيدروجين إلى كوريا الجنوبية منذ تقييد الصادرات

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سمحت اليابان بشحن فلوريد الهيدروجين لأول مرة إلى كوريا الجنوبية، منذ تشديد قيود التصدير على المواد عالية التقنية في أوائل يوليو.وقال مسؤول في وزارة التجارة والصناعة والطاقة اليوم الجمعة إن الحكومة أكدت أن اليابان سمحت بشحنة واحدة من غاز فلوريد الهيدروجين إلى شركة سامسونغ أمس الخميس.ويعد هذا الغاز أحد ثلاثة مواد أساسية تستخدم في إنتاج أشباه الموصلات وشاشات العرض التي قيدت اليابان تصديرها إلى كوريا الجنوبية.ومنذ سريان قيود التصدير في 4 يوليو، سمحت اليابان بإرسال شحنتين من المقاومات الضوئية إلى شركة سامسونغ أيضًا، وهي من المنتجات المقيدة أيضًا.وقال مسؤول كوري جنوبي إن الشحنة الأخيرة لا تمثل تحولًا في موقف اليابان، وأن سيول ستواصل المطالبة بإلغاء جميع قيود التصدير.