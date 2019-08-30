كوريا الشمالية تعدل الدستور لتعزيز سلطة كيم

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أفادت التقارير أن البرلمان الكوري الشمالي قد وافق على تعديل دستور البلاد، لتعزيز قوة وسلطة الزعيم "كيم جونغ أون" كرئيس للدولة.وذكرت وكالة الأنباء المركزية الرسمية أمس الخميس أن الدورة الثانية لمجلس الشعب الأعلى الرابع عشر، التي انعقدت أمس، وافقت على تعديل الدستور الاشتراكي للأمة.ونقلت وكالة الأنباء المركزية عن "تشيه ريونغ هيه"، رئيس هيئة مجلس الشعب الأعلى، قوله إن وضع "كيم" القانوني كممثل للدولة قد تم ترسيخه، لضمان "التوجيه الأحادي" للزعيم الأعلى في جميع شؤون الدولة.وينص الدستور الجديد أن رئيس لجنة شؤون الدولة، وهو المنصب الذي يشغله "كيم"، هو منصب "منتخب" في مجلس الشعب الأعلى، وفقًا لإرادة الشعب الكوري الشمالي بالإجماع.وقال "تشيه" إن التعديل الجديد يسمح لـ "كيم" بإصدار المراسيم التشريعية والقرارات الرئيسية، وتعيين أو استدعاء المبعوثين الدبلوماسيين إلى الدول الأجنبية.