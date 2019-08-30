سيول المدينة الثامنة الأكثر أمانًا في العالم

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تم إدراج سيول في قائمة المدن العشرة الأكثر أمانًا في العالم، حيث أعلنت وحدة المعلومات الاقتصادية، وهي الذراع البحثي لمجلة "الإيكونومست" البريطانية، أمس الخميس عن مؤشر المدن الآمنة الذي يصدر كل سنتين.وفي تلك القائمة، حلت سيول وكوبنهاغن في المركز الثامن بمتوسط 87.4 نقطة. ويمثل هذا تحسنًا ملحوظًا في درجة الأمان في العاصمة الكورية، التي احتلت المركز الرابع عشر في الاستطلاع السابق.ويقارن المؤشر بين 60 مدينة على أساس 4 فئات للسلامة والأمان: الرقمية والبنية التحتية والصحة والسلامة الشخصية. ومن بين الفئات الأربعة، حلت سيول في المركز الثالث من حيث السلامة الصحية.وقد حصلت طوكيو على المركز الأول للمرة الثالثة على التوالي، برصيد 92 نقطة، تليها سنغافورة وأوساكا.وتراجعت هونغ كونغ إلى المرتبة العشرين بعد حصولها على المركز التاسع في عام 2017، وتقدمت العاصمة واشنطن إلى المركز السابع بعد المركز الثالث والعشرين. كما جاءت أمستردام وسيدني وتورنتو وملبورن ضمن المدن العشرة الأولى في المؤشر.