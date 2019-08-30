الأحزاب السياسية تفشل في التوافق حول جلسة تأكيد وزير العدل المرشح

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أخفقت لجنة برلمانية في تأكيد خططها بشأن جلسة التأكيد لوزير العدل المرشح "تشو كوك"، مما أثار الاحتمال بألا تعقد الجلسة الأسبوع المقبل كما هو مقرر.وقد عقدت لجنة التشريع والقضاء التابعة للجمعية الوطنية اجتماعًا عامًا أمس الخميس لتحديد خطة جلسة التأكيد التي ستستمر يومين وتبدأ يوم الاثنين المقبل. ولكن لم تتمكن الأحزاب السياسية من حل الخلافات حول من سيتم استدعاؤه للإدلاء بشهادته، في عدد كبير من المزاعم المثارة ضد المرشح.واختتم الاجتماع بعد أن وافقت الأحزاب على تشكيل لجنة فرعية لتحديد نطاق شهود الاستدعاء. ويمكن أن تظل اللجنة الفرعية منعقدة لمدة تصل إلى 90 يومًا من إنشائها.وقد أثار هذا تكهنات بأن البرلمان لن يتمكن من متابعة خطته لعقد جلسة التأكيد في مطلع الأسبوع المقبل، بل قد يضطر إلى تأجيلها إلى أجل غير مسمى.وبموجب قانون الإجراءات البرلمانية، يجب تسليم الاستدعاءات إلى الشهود قبل 5 أيام من الجلسة المعنية، مما يعني أن جلسة الاثنين المقبل حتى لو انعقدت فمن المحتمل أن تمضي دون حضور أي شهود.