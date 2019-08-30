سيول وطوكيو لم تحرزا أي تقدم في الاجتماع على مستوى المدير العام

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فشل كبار المسؤولين الكوريين الجنوبيين واليابانيين في تضييق هوة الخلافات في الاجتماع الذي عقد أمس الخميس.وقد التقى "كيم جيونغ هان" المدير العام لمكتب شؤون آسيا والمحيط الهادئ بوزارة الخارجية مع نظيره الياباني "كينجي كاناسوغي" في سيول، وعرض موقف حكومته بشأن قضية العمل القسري وقضايا أخرى.وقال مسؤول في سيول إن الفجوة كبيرة بين الجانبين، وإنه لم يتم تحقيق تقدم كبير في الاجتماع.وخلال الاجتماع، أعرب "كيم" عن "الأسف العميق" إزاء استبعاد اليابان لكوريا الجنوبية من قائمتها للشركاء التجاريين الموثوق بهم، وكرر دعوة سيول إلى التراجع الفوري عن هذه الخطوة.وشدد "كيم" على أنه ينبغي على البلدين إجراء حوار صادق غير مشروط في أقرب وقت ممكن لحل النزاع.من جانبه ذكر "كاناسوغي" أنه سينقل موقف سيول إلى وزارة التجارة اليابانية. كما أفادت الأنباء أن المسؤولين ناقشا أيضًا قرار المحكمة العليا في كوريا الجنوبية بإلزام الشركات اليابانية بتعويض ضحايا العمل القسري في زمن الحرب.لكن الجانبين أخفقا في تسوية خلافاتهما بشأن الحكم القضائي.