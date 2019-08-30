ارتفاع الناتج الصناعي بنسبة 1.2% في يوليو

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ارتفع الناتج الصناعي والاستثمار لكوريا الجنوبية في شهر يوليو، بينما تراجع الاستهلاك للشهر الثاني على التوالي.ووفقًا لبيانات هيئة الإحصاءات الكورية، فقد ارتفع الناتج الصناعي للبلاد بمقدار 1.2% في الشهر الماضي مقارنة بالشهر السابق، وهو أول نمو خلال ثلاثة أشهر.وعلى وجه الخصوص، ارتفع الإنتاج في قطاعات التعدين والتصنيع والغاز والكهرباء بمقدار 2.6% في يوليو مقارنة بالشهر السابق، مسجلا بذلك أكبر نمو منذ نوفمبر 2016 عندما ارتفع بنسبة 4.1%.وانخفضت مبيعات التجزئة، وهي مؤشر لمستويات الاستهلاك، بنسبة 0.9% عن الشهر السابق.ومن ناحية أخرى، ارتفع الاستثمار في المنشآت بمقدار 2.1% في شهر يوليو.وفي الوقت نفسه، انخفض المؤشر المتزامن، وهو مقياس للأحوال الاقتصادية الحالية في دورة الأعمال، بمقدار 1.1% الشهر الماضي.كما انخفض المؤشر الرئيسي لتوقع الأداء الاقتصادي على المدى القصير بمقدار 0.3 نقطة على أساس شهري.