اكتشاف مستويات غير آمنة من الإشعاع في واردات الأغذية المصنعة اليابانية

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أشارت البيانات الحكومية إلى أنه تم اكتشاف مستويات غير آمنة من الإشعاع في 19 عنصرًا غذائيًّا مستوردًا من اليابان على مدار السنوات الخمسة الماضية، وفقًا لتقرير حصري لشبكة "كي بي إس".ونقلًا عن البيانات الصادرة عن وزارة سلامة الغذاء والدواء، قال النائب "تشانغ جونغ سوك" إنه تم اكتشاف مستويات من النشاط الإشعاعي تتجاوز الحد القانوني في 16.8 طن من الأغذية المصنعة اليابانية، بين عام 2014 والنصف الأول من العام الجاري.وتشمل العناصر المشار إليها الشوكولاتة والحلوى ومنتجات القهوة للعلامات التجارية الشهيرة، بالإضافة إلى المنتجات الواردة من ثماني محافظات تقع بالقرب من فوكوشيما.وقالت الوزارة إنه تمت إعادة هذه المنتجات ولم تصل إلى المستهلكين في كوريا الجنوبية.ومن المعلوم أن كوريا الجنوبية تقيد واردات المأكولات البحرية وبعض المنتجات الزراعية من موقع حادث "فوكوشيما" النووي لعام 2011، لكن القيود الحالية لا تمتد إلى المنتجات الغذائية المصنعة.