إل جي الكورية تدشن مصنعا للوحات أوليد في كوانغ تشو بالصين

Photo : YONHAP News

قالت شركة "إل جي" الكورية للشاشات اليوم الجمعة إنها دشنت مصنعا للوحات "أوليد" الكبيرة في مدينة "كوانغ تشو" بالصين، حيث بدأت عمليات الإنتاج التجاري.وبهذا، من المتوقع أن تصل طاقة الإنتاج السنوية من لوحات "أوليد" لشركة "إل جي"داخل البلاد وخارجها إلى 10 ملايين لوحة عام 2022.وقد تم تدشين هذا المصنع خلال احتفال أقيم أمس الخميس في مدينة "كوانغ تشو" الصينية بحضور أكثر من 400 من المسؤولين الكوريين والصينيين، بمن فيهم السفير الكوري لدى الصين، ونائب رئيس شركة "إل جي" الكورية.وتم تدشين المصنع المكون من 9 طوابق على مساحة قدرها 74 ألف متر مربع، حيث سيتم فيه إنتاج شاشات العرض المصنوعة من لوحات "أوليد" بأحجام 55 و65 و77 بوصة.وتجدر الإشارة إلى أن حصة الصين من إجمالي حجم مبيعات أجهزة التلفاز العالمية بلغت 25% عام 2017، حيث من المتوقع أن يصل حجم مبيعات هذه الأجهزة في الصين إلى 450 ألفا بعد أن كان في حدود 170 ألفا هذا العام.