سيول وطوكيو وبكين تتفق على تنظيم التبادل الثفافي بين الشباب

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اختارت كوريا الجنوبية والصين واليابان كلا من مدينة "سون تشون" الكورية ومدينة "يانغ تشو" الصينية ومدينة "كيتاكيوشيو" اليابانية كمدن ثقافية لشرق آسيا ليتم فيها تنظيم فعاليات التبادل الثقافي بين الشباب خلال العام القادم.جاء ذلك في البيان المشترك الخاص بالتبادل الثقافي الذي صدر خلال اجتماع عقد اليوم الجمعة في مدينة "سونغ دو" الكورية بين وزراء ثقافة الدول الثلاثة.وينص البيان المشترك على أن تقوم الدول الثلاثة بتطوير مستوى التفاهم المشترك من خلال التبادل الثقافي وتعزيز التعاون المشترك في المجالات الثقافية، ليلعب دورا في التنمية الاقتصادية.وفي وقت لاحق من اليوم الجمعة يعقد اجتماع ثنائي بين وزير الثقافة والسياحة والرياضة الكوري "بارك يانغ أوو" ووزير الأراضي والنقل الياباني "كييتشي إشيي" لبحث القضايا المتعلقة بتنمية التبادل السياحي بين البلدين.