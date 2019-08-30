الحكومة تخطط لضخ 1.6 تريليون وون لمواجهة خطر الركود الاقتصادي

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تخطط الحكومة الكورية لضخ 1.6 تريليون وون خلال هذا العام، لمنع توسع خطر الركود الاقتصادي الناجم عن تنامي حالة عدم اليقين الخارجي.جاء ذلك خلال اجتماع عقده نائب وزير المالية والتخطيط "كيم يونغ بوم" اليوم الجمعة مع نواب الوزراء ذوي الصلة بالأسعار.وقال "كيم" إن الحكومة تخطط لاتخاذ الإجراءات الإضافية اللازمة بهدف زيادة الاستثمارات من قبل القطاعات العامة والمدنية والخاصة ومنع توسع خطر الركود الاقتصادي باستخدام جميع الوسائل الممكنة.كما قال إن الحكومة ستقوم بوضع سياسات جديدة، تساعد على تنشيط الاستهلاك المحلي خلال النصف الثاني من هذا العام.وأكد على أهمية المصادقة على مشروعات القوانين العالقة بهذا الشأن، من خلال مصادقة البرلمان عليها خلال الجلسة البرلمانية العامة حاليا.