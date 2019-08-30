توقعات بتدهور أوضاع الأمن الغذائي في كوريا الشمالية هذا العام

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ذكر "راديو آسيا الحر" اليوم الجمعة أن برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة توقع تفاقم تدهور أوضاع الأمن الغذائي في كوريا الشمالية خلال النصف الثاني من هذا العام.وطبقا لتقرير كشف عنه برنامج الغذاء العالمي مؤخرا، قام البرنامج بتقديم 2188 طنا من المساعدات الغذائية لكوريا الشمالية في شهر يوليو الماضي، وهي الكمية نفسها التي قدمها في الشهر الأسبق.وتمثل المكملات الغذائية المخصصة للأطفال والحوامل نسبة 65% من تلك المساعدات. أما الكمية الباقية، فتم تقديمها للمواطنين الكوريين الشماليين المشاركين ضمن مشروعات تعزيز العمالة التي نظمها برنامج الغذاء العالمي.وأشار التقرير إلى أن عدد الكوريين الشماليين الذين استفادوا من المساعدات الغذائية خلال شهر يوليو الماضي بلغ 618 ألفا و400 شخص، بينهم 425 ألفا من الأطفال و110 آلاف من الحوامل، بالإضافة إلى 8 آلاف من المصابين بمرض السل.وقال التقرير إن بيونغ يانغ، تحتاج إلى 300 ألف طن من المساعدات الغذائية من الخارج، محذرا من إمكانية مواجهة كوريا الشمالية لوضع غذائي متدهور خلال شهري سبتمبر وأكتوبر القادمين.