البنك المركزي الكوري يجمد سعر الفائدة الأساسي

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قرر البنك المركزي الكوري تجميد سعر الفائدة الأساسي عند مستوى 1.5% .جاء ذلك خلال الاجتماع الشهري للجنة السياسات النقدية في البنك المركزي الكوري اليوم الجمعة، حيث تم اتخاذ قرار الإبقاء على سعر الفائدة عند نفس مستوى الشهر الماضي، وذلك بعد أن قام البنك بخفض سعر الفائدة بنسبة 0.25% في شهر يوليو الماضي.ويرجع السبب في تجميد سعر الفائدة الأساسي إلى تباطؤ سرعة تخفيض سعر الفائدة في الولايات المتحدة، والارتفاع المحتمل لأسعار العقارات في سيول وبعض المناطق المجاورة لها، بالإضافة إلى زيادة حجم الديون الأسرية.كما أرجع البنك السبب في تجميد سعر الفائدة إلى تنامي حالة عدم اليقين بمستقبل نمو الاقتصاد الكوري الناتجة عن تصاعد النزاعات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وزيادة المخاطر الجيوسياسية ، بما فيها الخلاقات التجارية بين سيول وطوكيو، وقضية بركسيت البريطانية، والمظاهرات المتواصلة في هونغ كونغ.وقال البنك إن حالة عدم اليقين هذه، قد تتسبب في تراجع الصادرات والاستهلاك المحلي، وهو ما أدى إلى تباطؤ النمو الاقتصادي للبلاد.