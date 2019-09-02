الرئاسة ترفض اقتراحا بتأجيل جلسة الاستماع للمرشح لمنصب وزير العدل

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أعرب المكتب الرئاسي الكوري عن رفضه لاقتراح من جانب أحد أحزاب المعارضة بتأجيل جلسة الاستماع البرلمانية للمرشح لمنصب وزير العدل "تشو كوك".وكان "أوه شين هوان" زعيم حزب "الإصلاح المستقبلي" قد اقترح أمس الأحد تأجيل جلسة التأكيد على تعيين "تشو"، المقرر لها اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء، إلى يوميْ الخميس والجمعة القادمين، وأن يتم استدعاء زوجة "تشو" وشقيقه كشهود.ولم يصدر المكتب الرئاسي بيانًا رسميًا بشأن هذا الاقتراح، لكن مسؤولًا كبيرًا في رئاسة الجمهورية الكورية أخبر وكالة "يونهاب" للأنباء بأنه ينبغي عقد الجلسة في موعدها، معربًا عن معارضة الرئاسة لتأجيلها. كما قال مسؤول رئاسي آخر إنه حتى إذا تم تأجيل الجلسة إلى يوم الخميس، فقد تطالب المعارضة بالتأجيل مرة أخرى لبعض الأعذار الأخرى. كما أعرب المسؤول عن معارضته لدعوة أفراد أسرة "تشو" إلى جلسة الاستماع كشهود.ويذكر أن "تشو كوك"، أستاذ القانون الذي كان يشغل منصب مساعد الرئيس "مون جيه إين" للشؤون المدنية، يقع حاليا في وسط حملة مشاحنات بين المعسكريْن الحاكم والمعارض منذ أن رشحه الرئيس لمنصب وزير العدل. وكانت الأحزاب السياسية قد وافقت على عقد جلسة استماع برلمانية للتأكيد على تعيين "تشو"، لمدة يومين بدءا من اليوم الاثنين، لكنها لم تتمكن من التوصل إلى اتفاق بشأن تفاصيل تلك الجلسة، بما في ذلك الاتفاق على قائمة بأسماء الشهود.