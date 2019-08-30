سيول وواشنطن تستكملان نقل قيادة القوات المشتركة إلى بيونغ تيك عام 2021

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تخطط كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية لاستكمال نقل مقر قيادة القوات الكورية الأمريكية المشتركة إلى خارج سيول، بحلول عام 2021.ووفقًا لمصادر مسؤولة في قيادة القوات الكورية الأمريكية المشتركة ووزارة الدفاع الكورية، أمس الأحد، قرر البلدان الحليفان مؤخرًا استكمال عملية نقل قيادة القوات المشتركة إلى معسكر "كامب هامفريز" الأمريكي في مدينة "بيونغ تيك" الكورية، بحلول نهاية عام 2021.وقالت المصادر إنه سيتم الموافقة على هذه الخطة في النهاية بواسطة وزيريْ دفاع البلدين خلال الاجتماع الاستشاري الأمني المشترك، المقرر عقده في أواخر شهر أكتوبر أو أوائل نوفمبر، في سيول.وكانت سيول وواشنطن قد اتفقتا في شهر يونيو الماضي على نقل مقر قيادة القوات المشتركة من منطقة "يونغ سان" في سيول، إلى "كامب هامفريز" في "بيونغ تيك". ومن المتوقع أن يتم في أعقاب استكمال عملية نقل قيادة القوات المشتركة، البدءُ في عملية نقل قيادة العمليات العسكرية في زمن الحرب من الجانب الأمريكي إلى الجانب الكوري، في عام 2022.