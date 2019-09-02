الرئيس الكوري يعقد مباحثات مع رئيس الوزراء التايلاندي

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وصل الرئيس مون جاي إن إلى العاصمة التايلاندية بانغكوك بعد ظهر أمس الأحد في مستهل جولة تستغرق أسبوعًا وتشمل كلا من تايلاند وميانمار ولاوس.وسوف يعقد "مون" محادثات قمة مع رئيس الوزراء التايلاندي "براوث تشان أوتشا" اليوم الاثنين لمناقشة التعاون الثنائي في صناعات التكنولوجيا الفائقة. كما سيحضر الجانبان مراسم التوقيع على مذكرات للتفاهم واتفاقيات، قبل إصدار بيان مشترك. وسوف يلتقي الرئيس الكوري مع بعض المحاربين التايلانديين الذين قاتلوا إلى جانب الكوريين الجنوبيين خلال الحرب الأهلية الكورية، حيث سيعرب لهم عن الامتنان لتفانيهم وتضحياتهم. ويخطط "مون" أيضا للمشاركة في حدث يُعقد في بانغكوك بعد ظهر اليوم تحت عنوان: "معرض الثورة الصناعية الرابعة"، حيث يقدم رؤية للمشاركة الثنائية بين البلديْن في مجالات التكنولوجيا الرقمية، والصحة الحيوية، والمصانع الذكية، والمركبات المستقبلية، كما سيلقي الرئيس خطابًا رئيسيًا في المنتدى التجاري ذي الصلة قبل الاجتماع مع أعضاء الجالية الكورية في تايلاند.ويعد "مون" أول رئيس كوري جنوبي يزور تايلاند منذ سبع سنوات. وبعد اختتام جولته التي تشمل أيضا ميانمار ولاوس، سيكون "مون" قد أوفى بتعهده بزيارة جميع الدول العشر الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان"، خلال فترة رئاسته.