مون يطالب بتعديل نظام الالتحاق بالجامعات

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وجه الرئيس الكوري "مون جيه إين" أوامره إلى الحكومة أمس الأحد بمراجعة نظام الالتحاق بالجامعات في البلاد، وسط مزاعم بأن ابنة المرشح لمنصب وزير العدل قد تكون قد زورت في أوراق اعتمادها عند التقدم للجامعة.وقبل فترة وجيزة من مغادرته في جولة تشمل ثلاث دول في منطقة جنوب شرق آسيا، تحدث "مون" مع كبار المسؤولين في المعسكر الحاكم حول الجدل الذي يحيط بأسرة مرشحه لمنصب وزير العدل "تشو كوك"، وقال إن هذا الجدل يشير إلى ضرورة إعادة النظر في نظام الالتحاق بالجامعات ككل في كوريا. وأضاف الرئيس أن "العوامل غير العادلة" في النظام التعليمي قد أضرت بالشباب الكوريين وحرمتهم من الحصول على فرص، وأمر المسؤولين بصياغة تدابير جوهرية لدعم المساواة في التعليم.وتعد هذه أول تعليقات يدلي بها الرئيس "مون" علنًا فيما يتعلق بالادعاءات حول أن سبب حصول ابنة المرشح "تشو" على فرصة للالتحاق بجامعة خاصة مرموقة يرجع جزئيًا إلى تقدمها بورقة أكاديمية كانت إسهاماتُها فيها مبالغاً فيها إلى حدٍ كبير.