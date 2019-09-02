الحزب الحاكم يدين دعوة نائب ياباني متطرف لشن حرب لاستعادة دوكدو

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أدان الحزب الديموقراطي الحاكم في كوريا الجنوبية، أمس الأحد، دعوة أحد النواب البرلمانيين اليابانيين لشن حرب ضد كوريا، باعتبار أن هذا هو السبيل الوحيد أمام طوكيو من أجل "استعادة" جزر دوكدو من كوريا الجنوبية.وفي تغريدة نشرها أول من أمس السبت، دعا النائب "هوداكا ماروياما" إلى ضرورة قيام اليابان بشن حرب لأخذ تلك الجزر الواقعة في البحر الشرقي.وكان "ماروياما" قد قدم اقتراحات مشابهة في وقت سابق من شهر مايو الماضي بشأن جزر "كيريل" التي تدعي كل من اليابان وروسيا ملكيتها.وجاءت تعليقاته حول جزر "دوكدو" الكورية في نفس اليوم الذي قامت فيه مجموعة من النواب البرلمانيين الكوريين الجنوبيين بزيارة إلى جزر "دوكدو".وانتقد المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الحاكم في كوريا "بارك تشان ديه" بشدة هذا التصريح، ووصفه بأنه "متهور وغير مقبول". كما أشار "بارك" إلى أن هذه الدعوة السيئة تأتي في وقت تتصاعد فيه "الحرب الاقتصادية" من جانب اليابان ضد كوريا الجنوبية. وحث "بارك" الحكومة على اتخاذ إجراءات صارمة ضد هذا التصريح، لكنه لم يوضح التدابير التي يمكن أن تتخذها الحكومة ضد سياسي يميني متطرف من بلد آخر.