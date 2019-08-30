تعثر الجهود لعقد جلسة الاستماع للمرشح لوزارة العدل

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تعثرت الجهود الهادفة إلى عقد جلسة الاستماع البرلمانية للمرشح لمنصب وزير العدل "تشو كوك" في موعدها المقرر، وهو اليوم الاثنين، حيث فشلت الأحزاب السياسية في تضييق هوة الخلافات فيما بينها بشأن تفاصيل تلك الجلسة، بما في ذلك قائمة الشهود.ويعتزم الحزب الديمقراطي الحاكم الدعوة إلى عقد جلسة عامة للجنة التشريعية والقضائية في البرلمان، صباح اليوم الاثنين، سعياً إلى اعتماد خطة عقد جلسة الاستماع.ومن جانبه يُصرّ حزب "كوريا الحرة" المعارض الرئيسي على مشاركة أفراد أسرة المرشح "تشو" في الجلسة كشهود، وهو الطلب الذي وصفه الحزب الحاكم بأنه "سخيف".ومع عدم وجود جدول زمني واضح لعقد جلسة الاستماع الخاصة بالمرشح "تشو"، من المنتظر أن يعقد البرلمان اليوم بدلاً من ذلك جلسات استماع للتأكيد على تعيين "جو سونغ أوك" المرشح لرئاسة لجنة التجارة العادلة، و"تشيه كي يونغ" المرشح لمنصب وزير العلوم.