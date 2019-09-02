كوريا الشمالية تدين تقريرا للأمم المتحدة حول الهجمات الإلكترونية

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انتقدت كوريا الشمالية أمس الأحد تقريرا صادرا عن الأمم المتحدة يقول إن النظام الكوري الشمالي يستخدم الهجمات الإلكترونية لتمويل برامج أسلحة الدمار الشامل، ووصفت هذا التقرير بأنه "ملفق".ووفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية التي تديرها الدولة، قال متحدث باسم النظام الحاكم في بيونغ يانغ في بيان أصدره أمس، إن التقرير عبارة عن "كذب صريح" و"ذريعة لتشديد العقوبات ضد كوريا الشمالية". كما قال المتحدث إن تقرير الأمم المتحدة مشابه لدعاية "هتلر الفاشية". وحذر المتحدث من أن كوريا الشمالية "لن تتسامح مع أي فعل يشوه كرامة البلاد".وكانت وكالة "أسوشيتيد برس" للأنباء، وغيرها من وسائل الإعلام العالمية، قد نقلت في الشهر الماضي عن تقرير سري للأمم المتحدة، أن بيونغ يانغ حصلت على ما يقدر بملياريْ دولار أمريكي لتمويل برامجها الخاصة بأسلحة الدمار الشامل، وذلك عن طريق استخدام الهجمات الإلكترونية للسرقة من البنوك العالمية وتبادل العملات المشفرة.